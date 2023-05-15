هيئة الانتخابات التركية تعلن إجراء جولة إعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو بالانتخابات الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات التركية، اليوم الاثنين، النتائج شبه النهائية للاقتراع الرئاسي بعد انتهاء عملية الفرز.

وقالت الهيئة، كما نقلت عنها وسائل إعلام، إن الرئيس الحالي والمرشح لجولة جديدة رجب طيب أردوغان حصل على 49.51 % مقابل حصول مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على 44.88%.

وأضافت أن جولة الإعادة في الانتخابات ستُجرى في 28 مايو الجاري، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.92% في حين بلغت 52.69% خارج البلاد.

في سياق متصل، قال دميتري بيسكوف متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" إن بلاده تحترم خيار الشعب التركي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، وإنها تتطلع لاستمرار التعاون بين أنقرة وموسكو في كافة الأحوال.

وأشار بيسكوف في تصريحات للصحفيين، إلى التعاون واسع النطاق بين تركيا وروسيا في العديد من المجالات، لا سيما الاقتصاد.

وأكد أن التعاون بين البلدين يتطور بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والروسي، مبينا بالقول: "لهذا السبب نتابع باهتمام كبير الأنباء الواردة من تركيا المتعلقة بالانتخابات".

وتابع: "نحن نحترم وسنحترم خيار الشعب التركي، لكن على أي حال نتطلع لاستمرار تعاوننا وتعميقه وتوسيعه".