رئيس الرقابة المالية: صندوق الاستثمار في الذهب يمثل مستقبلا جيدا للاستثمار بمصر

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أنه يعد خطوة نحو تمكين جموع المستثمرين، ما يمكنهم من الادخار في هذه الصناديق من خلال آلية مؤمنة بقدر الاستطاعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن الهيئة أصدرت القواعد التنظيمية المختلفة للشركات التي تنظم عملية الشركات التي تخزن الذهب أو تحتفظ به، والشركات التي يتعامل معها مدير الاستثمار في شراء أو بيع الذهب بناءً على الأسعار الناتجة عن المصافي المعتمدة بالنسبة للذهب في مصر.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمار في القيم المنقولة من معدن الذهب في مصر، من أهم المناحي الاستثمارية مستقبلًا.

وأوضح أن الصندوق سيُمكن المستثمرين من تنويع قنواتهم الاستثمارية سواء في مجال الأسهم المقيدة أو غير المقيدة، وكذلك قنوات ادخارية مختلفة مثل أذون الخزانة، وسندات الخزانة، والودائع في القطاع المصرفي وصناديق المعادن من ضمنها الذهب.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، استضافت اليوم الأحد، مؤتمرًا لإطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن، ذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب.