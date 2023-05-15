قال الدكتور هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنّ الذهب سيظل ملاذا آمنا ومخزونا للقيمة، ويمثل وعاء إدخاريا واستثماريا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملفات" الذي تُقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة "هي"، مساء الأحد، أنّ التحوط الذي حدث في السنة الأخيرة سببه الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث لجأت الدول إلى التحوط وتأمين احتياطي من الذهب.

ولفت إلى أنّ زيادة الإقبال أدّت إلى ارتفاع في حجم الطلب بشكل كبير، ما فاق المعروض في السوق، موضحا أن الشعبة سبق أن حثّت المواطنين على التريث والتأني عندما كان السعر مبالغا فيه باعتبار أنه كانت هناك زيادة غير مبررة.

ونوه برصد حالة من التريث في الشراء ما ينعكس على استقرار السوق، مشيرا كذلك إلى قرار إعفاء ذهب العائدين من الخارج من دفع رسوم جمركية.

واعتبر أن أسعار الذهب انخفضت إلى مستوى وصفه بأنه معقول جدا، ناصحا المواطنين بعدم الشراء أثناء فترة الارتفاع الكبير لكن الشراء يجب أن يكون في فترة الانخفاض.

وأفاد بأنّه مع مرور الوقت سيعاود الذهب في الارتفاع مرة أخرى، وبالتالي يجب الاستفادة من فترة انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن زيادة الإقبال على شراء الذهب هو نوع من التحوُّط من قبل المواطنين، وهو ما يعتبر ظاهرة صحية حفاظا على السيولة المالية.