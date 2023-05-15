يحيي الفلسطينيون اليوم (15 مايو) الذكرى الخامسة والسبعين لـ"النكبة"، والتي شهدت أكبر عملية لإجلاء وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية على يد العصابات الصهيونية، وذلك في اليوم التالي لإعلان ما يسمى بدولة إسرائيل في 14 مايو 1948، واعتراف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بها.

وتأتي ذكرى النكبة كفرصة لتذكير العالم بقضية الفلسطينيين وحقوقهم المنتهكة، من خلال وقفات ومسيرات احتجاجية ووقفات وتظاهرات بمختلف دول العالم.

ويذكر أنه بعد إعلان إسرائيل لدولتها، جاء اتفاق عربي لتحرك عسكري ضد القوات الإسرائيلية المحتلة، عرف بـ"حرب فلسطين"، ولم يتحقق الأمل العربي في تخليص فلسطين من الاحتلال حينها، وكان من أبرز الأسباب عدم الإعداد الجيد لتلك المعركة، وعدم وجود القيادات العسكرية المؤهلة.

وفي ذلك السياق، حكى الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل بكتابه "العروش والجيوش هكذا انفجر الصراع في فلسطين"، إحدى الوقائع التي تؤكد غياب مفهوم القيادة.

• خطط على ورق

قال هيكل: "وكانت تحت القيادة العليا التي يتولاها الملك عبد الله ملك الأردن، قيادة عامة للجيوش العربية أسندت إلى اللواء العراقي إسماعيل صفوت باشا، وضعت هذه القيادة خططا طموحة على الورق؛ لكن الذين وضعوها كان يعرفون مسبقاً أنها مستحيلة التحقيق، فالقائد العام صفوت باشا لن تكون له في حقيقة الأمر أي سلطة على بقية الجيوش العربية، وأن هذه الجيوش ستكون باستمرار في يد حكومتها التي كانت لكل منها حسابات خاصة".

• قلة الخبرة

وعن شخصية هذا الجنرال، ذكر هيكل: "كان إسماعيل صفوت باشا ضابطا لم يعش تجربة ميادين القتال، وقد ترقى لرتبته الرفيعة –كما هو الحال في معظم الجيوش العربية وقتها بحكم الأقدمية- وبتقدير أنه ضابط مأمون لا يتجاوز تفكيره حدود خرائطه".

• فضيحة الثلاث ورقات

وتابع: "والواقع أن إسماعيل صفوت، خسر قيادته قبل أن يمارسها فقد حدث قبل أسبوع من بدء القتال أنه خرج من الفندق الذي يقيم فيه بالقاهرة "شبرد القديم" ليتريض قبل أن يحضر اجتماعا للجنة العسكرية لجامعة الدول العربية، وبجوار سور الأزبكية شاهده مجموعة صغيرة من المارة يلتفون حول رجل يلعب معهم لعبة الثلاث ورقات، ووقف القائد العام للجيوش العربية يشاهد ما يجري، ويبدو أن اللعبة أثارته فشارك فيها،

وفي 10 دقائق، كان اللواء صفوت قد خسر كل ما معه من نقود وكان مبلغ 286 جنيها".

• القائد في قسم البوليس

وأكمل هيكل: "ولم يكتف صفوت باشا بخسارة أمواله، إنما دخل في مشادة مع لاعب الثلاث ورقات وصلت لقسم بوليس الأزبكية، وتعطل القائد العام عن حضور اجتماع اللجنة العسكرية، وحين وصل إليها متأخرا كانت تفاصيل حادث النصب التي وقع ضحيتها قد سبقته إلى هناك، وكانت دليل شؤم".