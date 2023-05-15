أردوغان يخطب في أنصاره مع استمرار فرز الأصوات

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ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا لأنصاره مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المتوترة في البلاد.

وقال أردوغان في تصريحات بمقر حزبه في أنقرة "نحن متقدمون بشكل جيد وفقا للنتائج غير الرسمية".

وزعم أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان فاز بأغلبية برلمانية بمساعدة شريكه حزب "الحركة القومية" الشعبوي المتطرف.

وشكر أنصاره والمواطنين على "نسبة المشاركة القياسية" في الانتخابات.

وقال أردوغان إن نظام الانتخابات التركي كان "مثالا للعالم"، رافضا مزاعم المعارضة بالتلاعب بالبيانات.

وتابع "دولتنا، أمتنا انتصرت، وأظهرت تركيا أنها واحدة من الديمقراطيات الرائدة في العالم مع التزامها القوي بإرادة الأمة".

وحث الأمة على احترام النتائج وادعى أنه يتصدر السباق الرئاسي بفارق حوالي 6ر2 مليون صوت متقدما على أقرب منافسيه، كمال كليتشدار أوغلو.

وأضاف "سنرى ما قرره شعبنا عندما نحصل على نتائج أولية غير رسمية".

وقال أردوغان إنه يرحب بخوض جولة الإعادة إذا كان هذا هو ما صوت عليه الناس، لكنه يعتقد أنه سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات بمجرد فرز أصوات الأتراك في الخارج.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينار،إنه تم ارسال أكثر من 87 % من الأرقام المحلية. واستغرق فرز أصوات الناخبين في الخارج وقتا أطول، حيث تم فرز أكثر من 30% من تلك الأصوات.