قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن أي سيدة اكتسبت السيدة المصرية أو عربية وُلدت في مصر وأنجبت ابنها في مصر، يكون هذا الابن مصري الجنسية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن هذا المكتسب كان للأب، وتم إعطاؤه أيضا للأم من خلال التعديلات التي أجريت على قانون منح الجنسية المصرية، وهي تعديلات وصفها بأنها حتمية وواقعية.

وأشار إلى أنّ منح الجنسية وفقا لبرامج استثمارية أمرٌ موجود في العديد من الدول وليس اختراعا للعجلة، لافتا إلى أن هذه البرامج كانت قائمة بالفعل لكن جرى إدخال تعديلات لتسهيلها.

ولفت إلى أن البرامج تتضمن أن الشخص إذا أودع 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد أو يدخل في شركة ما بقيمة 350 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار تدفع للجنسية، أو يشتري عقارا من الحكومة أو شركة اعتبارية عامة.

وأوضح أن بند شراء العقار من الحكومة أثار لغطا وقاد إلى عدم الإقبال عليه، فجرى تعديله مؤخرا، حيث تم حذف "من الحكومة أو شركة اعتبارية عامة"، وبالتالي أصبح البند شراء شقة في أي مكان بقيمة 300 ألف دولار.

وأفاد بأنه يتم التأكد بأن هذه الدولارات قادمة من الخارج وهو ما يتيح حصيلة دولارية أكبر تدخل البلاد.

وقبل أيام، وافق مجلس النواب - نهائيا - على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.