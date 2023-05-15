الأرجنتين تتأهب لرفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس مع ارتفاع التضخم

تستعد الأرجنتين لمجموعة من الإجراءات الطارئة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 97% يوم غد الاثنين، حيث يخرج التضخم عن السيطرة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين في وزارة الاقتصاد والبنك المركزي.

وقال المسؤولون إن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي مع تعزيز التدخل في سوق الصرف الأجنبي في محاولة للحد من عمليات البيع الكبيرة للبيزو، الذي ضعف بنسبة 13% مقابل الدولار الشهر الماضي، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم قبل إعلان الإجراءات رسميا من قبل وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا.

وفي الوقت نفسه، تعتزم الحكومة الحصول على مزيد من الدعم الدولي لاحتياطياتها الأجنبية المتضائلة من خلال تسريع الصفقات مع صندوق النقد الدولي والصين والبرازيل من خلال مجموعة بريكس، التي تضم أيضا روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حسبما قال أحد المسؤولين.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أظهرت بيانات التضخم في أبريل التي نشرت بعد ظهر الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8ر108% عن العام الماضي، أعلى بكثير من توقعات السوق وأعلى مستوى منذ عام 1991.

ورفعت السلطة النقدية مؤخرا أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 91%.