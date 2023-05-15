وسائل إعلام رسمية: أردوغان حقق انتصارات في منطقة الزلزال

فاز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات في سبع محافظات من بين 11 محافظة تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا قبل ثلاثة أشهر، وفقا للبيانات الأولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ولم يتراجع حجم التأييد للرئيس التركي المنتهية ولايته بدرجة كبيرة، حيث كان قد فاز في تسع محافظات من بين 11 محافظة في انتخابات عام 2018 .

وفي أضنة وهاتاي، فاز اردوغان آنذاك، ولكن بفارق ضئيل.

وبعد الزلزالين المدمرين اللذين وقعا في أوائل فبراير الماضي، تعرضت الحكومة لعاصفة من الانتقادات، واتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية بشكل مسبق وفي وقت لاحق للتعامل مع الكارثة.

وأكد اردوغان أكثر من مرة أن هذا يرجع إلى حجم الكارثة وليس فشل الحكومة.

يذكر أن لا توجد أرقام موثوقة بشأن نسبة الإقبال على التصويت حتى الآن.

ووفقا للحكومة، غادر عدة ملايين المنطقة بعد الكارثة. ومن أجل المشاركة في الانتخابات، وفرت الأحزاب وسائل نقل مجانية للناخبين للعودة إلى مناطقهم التي تم تسجيلهم فيها من أجل التصويت.

وحصل أردوغان على 4ر49% من الاصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد. وجاء زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في المرتبة الثانية بنسبة 96ر44%، ولذلك ستجري جولة اعادة يوم 28 مايو الجاري.