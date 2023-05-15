عرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لمواطن يعيش في محافظة الإسكندرية يُدعى أيمن (39 عامًا)؛ أُصيب إصابة بالغة نتيجة سقوطه منذ 5 سنوات أثناء عمله.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أيمن الذي يعيش في محافظة الإسكندرية سقط من الطابق الثاني أثناء العمل منذ 5 سنوات؛ الأمر الذي أدى لإصابته بكسور وكدمات؛ وفقد على إثر ذلك عمله وكل ما يملك؛ كما أنه متزوج ولديه ابنة.

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا مصورا عن حالة أيمن الصحية؛ حيث ظهر في فيديو وهو جالسًا على كرسي متحرك، وقال أيمن إن عمره 39 عامًا ومتزوج ولديه ابنة، وسقط منذ 5 سنوات أثناء تأدية العمل؛ ما أدى لإصابته بكسور في الفقرة العنقية.

وقال إن مثانته تضررت من الإصابة، وكان يعاني من مشاكل صحية بسبب القسطرة؛ وبعد ذلك بدأ عمل جلسات علاج طبيعي؛ عقب إصابته بكسر في العمود الفقري؛ ليبدأ الإحساس في العودة لذراعه اليُسرى مجددًا.

ولفت خلال التقرير إلى أنه يحتاج إلى العلاج بواسطة أجهزة طبية إلى جانب العلاج الطبيعي؛ الأمر الذي اضطره إلى التوجه إلى محافظة القاهرة، والخضوع لعلاج طبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة؛ الأمر الذي أدى إلى تحسن حالته الصحية.

وأكد أيمن، أنه كان يتلقى مساعدات مالية من عدة أشخاص؛ إلا أن هذه المساعدات أصبحت قليلة عن السابق، لافتًا إلى أنه يحتاج إلى تكثيف جلسات العلاج الطبيعي من أجل تحسن حالته الصحية بشكل أفضل؛ لكنه لا يملك موارد مالية تُساعده على إتمام رحلة علاجه، إلى جانب عدم تلقيه مساعدات إنسانية مجددًا.

وفي السياق ذاته، أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بصبر أيمن على مرضه لمدة 5 سنوات؛ وترديده لفظ الحمد لله على لسانه؛ رغم آلامه ومرضه؛ بعدما فقد عمله، ولديه أسرة تحتاج إلى الإنفاق. وناشدت عزة مصطفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير مركز علاج طبيعي مناسب لاستكمال أيمن مشوار علاجه.