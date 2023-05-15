تامر أمين عن فرض عقوبة على مصطفى محمد: المعايير معكوسة والعدل بقى ظلم

علق الإعلامي تامر أمين، على فرض فريق نانت الفرنسي عقوبة مالية على اللاعب مصطفى محمد، بعد رفضه المشاركة في مباراة تولوز بالدوري الفرنسي؛ بسبب عدم موافقته على ارتداء قمصان دعم المثليين التي فرضها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على كل اللاعبين بالجولة 35.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن «تلك القصة كاشفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، موضحًا أنه «لا يعترض على دعم الغرب لأي شخص يريدون دعمه».



وأضاف: «مش عارف إزاي بتكيلوا بالمكاييل دي في كل قضاياكم من يوم ما بقى في حاجة اسمها غرب، إزاي قادرين تتصالحوا مع نفسكم بالازدواجية في المعايير دي، إزاي قادرين تبصوا في المراية وأنتم عارفين إنكم بتكدبوا على نفسكم وتكدبوا علينا!».



وأكمل: «تبتسمون وتتهمونا بعدم العدل والحرية والديمقراطية والشفافية، أليس فيكم رجل عاقل ورجل رشيد، لا أحد له سلطان على أحد ولا حق لفرض شيء على الآخر، الراجل بيقول معتقداتي وديني ضد تلك الأمور فتعاقبوه، هي دي الحرية التي تنادون بها؟».



وتساءل: «لو بتدعموا المثلية - على اعتبار إنها حريات - مانعين حرية مصطفى محمد وغيره ألا يدعموا المثلية ليه؟ المعايير معكوسة والعدل بقا ظلم، حاجة في منتهى الغرابة.. فين حريتي إني مشاركش في المهزلة دي؟».



ورفض مصطفى محمد، المشاركة مع فريق نانت الفرنسي في مباراة تولوز، بسبب عدم موافقته على ارتداء قمصان دعم المثليين التي فرضها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على كل اللاعبين بالجولة 35.



وأصدر النادي الفرنسي، بيانا رسمياً، يؤكد فيه توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة في مباراة تولوز بالدوري الفرنسي.



وأشار النادي الفرنسي إلى أنه سيتم التبرع بهذه العقوبة إلى مؤسسات تدعم المثلية.