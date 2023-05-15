يوفنتوس يستعد لإشبيلية بثنائية في كريمونيزي بالدوري الإيطالي

انفرد فريق يوفنتوس بوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه كريمونيزي الأحد، في المرحلة الـ35 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن تعادل روما مع مضيفه بولونيا بدون أهداف، وفوز مونزا على ضيفه نابولي 2 / صفر، وفيورنتينا على ضيفه أودينيزي بنفس النتيجة، وتورينو على مضيفه فيرونا 1 / صفر. وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام إنتر، صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، قبل خوض المراحل الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

وعلى ملعب (أليانز ستاديوم)، افتتح نيكولو فاجيولي التسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 55، فيما تكفل بريمر، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ويأتي هذا الانتصار ليرفع من معنويات لاعبي يوفنتوس قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد مضيفه إشبيلية الإسباني يوم الخميس القادم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى يوفنتوس للفوز على منافسه الأندلسي، للظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية في المسابقة القارية، بعدما تعادل الفريقان 1 / 1 في لقاء الذهاب الذي أقيم بإيطاليا يوم الخميس الماضي.

وتلقى نابولي هزيمة غير مؤثرة في مسيرته بالمسابقة التي توج بلقبها هذا الموسم، بعدما خسر صفر / 2 أمام مضيفه مونزا، في وقت سابق اليوم.

ورغم الخسارة، بقي نابولي، الذي حسم فوزه بلقب المسابقة مبكرا للمرة الثالثة في تاريخه في وقت سابق، متربعا على القمة برصيد 83 نقطة، في حين ارتفع رصيد مونزا إلى 49 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح داني موتا التسجيل لمصلحة مونزا في الدقيقة 18، قبل أن يحرز أندريا بيتانيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.

من جانبه، واصل روما نزيف النقاط في البطولة، وأضاع فرصة جديدة للتقدم إلى المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه بولونيا.

وأصبح في جعبة روما، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، 59 نقطة في المركز السادس، لتتقلص آماله في التواجد ضمن فرق المربع الذهبي بالبطولة، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط عنه قبل خوض المراحل الثلاث الأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.

في المقابل، رفع بولونيا، الذي حصد 4 نقاط في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 47 نقطة في المركز الحادي عشر.

من جانبه، فاز تورينو على مضيفه فيرونا 1 / صفر اليوم بنفس المرحلة.

ويدين تورينو بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكولا فلاسيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

ورفع تورينو رصيده إلى 49 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد فيرونا عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.