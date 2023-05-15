 القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع تسهم في ترشيد الاستهلاك - بوابة الشروق
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القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع تسهم في ترشيد الاستهلاك

محمد علاء
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:30 ص

 

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه، هي إحدى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، في إطار إجراءات الشركة لحوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مميزات العدادات مسبقة الدفع: (القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري- يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه - تقليل الفاقد - العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات - التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ - ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها - العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين في أثناء الاستخدام).

كما أوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني آليات التعامل مع عداد المياه مسبق الدفع https://www.hcww.com.eg/ryau


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