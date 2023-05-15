كينيا ترفع أسعار الوقود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة والبترول الكينية، اليوم الاثنين، زيادة أسعار البنزين بنسبة 95ر1% إلى 70ر182 شلن (33ر1 دولار) لكل لتر في العاصمة نيروبي، في حين قررت زيادة سعر الديزل بنسبة 4% تقريبا إلى 40ر168 شلن لكل لتر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار الكيروسين زادت بنسبة 4ر10% إلى 13ر161 شلن لكل لتر، مشيرة إلى أن الحكومة الكينية ألغت دعم الديزل والكيروسين.

ومن المقرر بدء تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم وحتى 14 يونيو المقبل.

يأتي ذلك فيما يعتزم صندوق النقد الدولي تخصيص 300 مليون دولار لكينيا بعد الانتهاء من مراجعة برنامج البلاد الجاري على مدار أسبوعين.

ووصل فريق موظفي الصندوق إلى كينيا في الأسبوع الماضي لتقييم أداء كينيا في إطار برنامج قروض مدته ثلاث سنوات بقيمة 4ر2 مليار دولار.