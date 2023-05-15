المفوض الأوروبي للاقتصاد: سياسة التشديد من البنك المركزي الأوروبي لا تقتل النمو

قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني، إن دورة البنك المركزي الأوروبي التاريخية من رفع أسعار الفائدة لا تتسبب في توقف النمو في منطقة اليورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جينتيلوني قوله للصحفيين اليوم الاثنين "هذا يشكل تحديات لاقتصادنا، لأن لدينا قيود ائتمانية، كما أن الحذر المتزايد من القطاع المصرفي يمكن أن يتسبب في بعض الصعوبات للوصول إلى الائتمان".

وتابع "ولكن من فضلكم، لاحظوا أنه على الرغم من ذلك، لا يزال لدينا نمو حقيقي- لقد كان الربع الأول واضحا، وكانت هناك خطط استثمار من السلطات الوطنية. لذلك نعم، يتم تشديد السياسة النقدية، لكنه لا يقتل النمو".

وأضاف جينتيلوني أن "تشديد الأوضاع المالية في الأسواق" سيستمر لبضعة أشهر.