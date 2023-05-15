مدرب الترجي السابق يكشف موقف بن رمضان من الانتقال للأهلي

كشف عثمان النجار المدرب العام السابق في الجهاز الفني لنادي الترجي، عن موقف اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان من اللعب لصفوف فريق الأهلي خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي على ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم الجمعة القادمة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما كانت انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال عثمان النجار في تصريحات تليفزيونية: « بن رمضان من أفضل اللاعبين في الدوري التونسي خلال الفترة الحالية، ويمتلك خبرات دولية كبيرة أيضًا».

وأضاف: «بن رمضان يفضل الاحتراف الأوروبي في الوقت الحالي، ولا يرغب في اللعب لصفوف الأهلي».

وبسؤاله عن حقيقة اقترابه من تولي القيادة الفنية لفريق الترجي، قال: «لا أفضل الحديث عن ترشيحي لقيادة الفريق في الوقت الحالي، احترامًا لسرية المفاوضات».