الاتحاد الأوروبي والهند يبحثان تعزيز التعاون التجاري ببروكسل الثلاثاء

يُعقد الاجتماع الوزاري الأول للمجلس الأوروبي الهندي للتجارة والتكنولوجيا، بعد غد الثلاثاء في بروكسل، لبحث سبل تعزيز التعاون في التكنولوجيات الاستراتيجية والربط الرقمي والطاقة النظيفة والتجارة والاستثمارات، وذلك حسبما جاء في بيان رسمي صدر اليوم الأحد في نيودلهي.

وذكرت وزارة التجارة الهندية في بيان، أوردته وكالة" برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، أن وزير التجارة والصناعة بيوش جويال هو أحد الرؤساء المشاركين، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية إس جيشانكار، ووزير الدولة الاتحادي للالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات راجيف تشاندراسخار.

ويشارك في الرئاسة عن الجانب الأوروبي، نائبا الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفيسكيس، ومارجريت فيستاجر.

كانت بلومبرج قد ذكرت الشهر الماضي نقلا عن بيانات اقتصادية لشركة كبلر للاستشارات استمرار تدفق الوقود الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الهند ، رغم الحظر المفروض على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة عبر البحر في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

واضافت بلومبرج ، نقلا عن شركة كبلر ،إن الهند استوردت الشهر الماضي كميات ضخمة من النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة، ثم أعادت تصدير الوقود إلى أوروبا.