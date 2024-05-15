سلمان رشدي: محاكمة ترامب في قضية منح أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قد تفضي لسجنه

قال الروائي سلمان رشدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين اليوم الثلاثاء إن محاكمة دونالد ترامب المتعلقة بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز نظير سكوتها وصمتها قد تفضي لسجن الرئيس الأمريكي السابق.

وذكر الروائي /76 عاما/: "أعتقد ان المحاكمة الجارية الآن في مدينة نيويورك من المحتمل أن تفضي إلى سجنه، لأن محاولة طمس قصة ستورمي دانيالز من الواضح أنها كانت طريقة للتأثير على العملية الانتخابية من خلال حجب معلومات أساسية عن الناخبين."

ويتهم مكتب المدعي العام في نيويورك ترامب بالرغبة في تحسين فرصه في الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية.

ورغم أن دفع المبلغ في حد ذاته ليس بأمر غير مشروع، إلا أنه قيل إن ترامب تلاعب بوثائق عندما أعاد تسديد المبلغ للمحامي مايكل كوهين والذى كان قد دفعه المحامى من قبل وذلك بهدف إخفاء السبب الحقيقي للمعاملة المالية.

وينتقد رشدي، المقيم في نيويورك، إعادة انتخاب ترامب المحتملة لأنه يسعى إلى الانتقام. وأوضح: "لذلك أعتقد أن لها تأثيرا مزعزا للاستقرار يمتد لما وراء الولايات المتحدة، إلى السياسة العالمية."