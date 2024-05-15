شريف عبد المنعم: طاهر أبوزيد كان سابق عصره

أشاد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق بزميله طاهر أبوزيد لاعب الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان سابق لعصره.
وقال شريف في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»:" قبل الحادثة كسبت العديد من الأندية الكبرى، ولعبت ضد بايرن ميونخ وفناربخشة والعديد من الأندية الأخرى، وقدمنا مباريات قوية".
أضاف:" أتذكر أخر هدف لي مع الأهلي أمام الوحدة في أبوظبي، وكابتن محمود الخطيب م أفضل لاعب لعبت معه في حياتي".
أكمل:"طاهر أبوزيد عندما كان في عمر 14 عام كنت نشاهد كيفية تسجيله الركلات الحرة المباشرة، وكان سابق لعصره".
أتم:" كابتن طاهر الشيخ، هو فيلم صامت ويمتلك قدم ذهبية لا تخطئ المرمى".