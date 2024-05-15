شريف عبد المنعم: طاهر أبوزيد كان سابق عصره

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أشاد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق بزميله طاهر أبوزيد لاعب الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان سابق لعصره.

وقال شريف في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»:" قبل الحادثة كسبت العديد من الأندية الكبرى، ولعبت ضد بايرن ميونخ وفناربخشة والعديد من الأندية الأخرى، وقدمنا مباريات قوية".

أضاف:" أتذكر أخر هدف لي مع الأهلي أمام الوحدة في أبوظبي، وكابتن محمود الخطيب م أفضل لاعب لعبت معه في حياتي".

أكمل:"طاهر أبوزيد عندما كان في عمر 14 عام كنت نشاهد كيفية تسجيله الركلات الحرة المباشرة، وكان سابق لعصره".

أتم:" كابتن طاهر الشيخ، هو فيلم صامت ويمتلك قدم ذهبية لا تخطئ المرمى".