تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، في الساعة 12 من ظهر غد الخميس، ورشة للأطفال بعنوان: «الرسم على الزجاج»، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الفنية وصقل موهبتهم بأساسيات ومهارات الرسم على الزجاج.

وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن هذه الفاعليات تهدف إلى تعزيز روح الفن والإبداع لدى الأطفال، وتعزيز الثقة والقدرات الفنية لديهم.

وأشار إلى أن الورشة تستهدف الأطفال من سن 7 إلى 12 عاما، حيث يتعرف الفنانون الصغار على طريقة مزج الألوان لاشتقاق مجموعة ألوان مختلفة، وتعلم خطوات الرسم على الزجاج من مرحلة تثبيت الرسمة، ومرحلة خطوط الرسم، ثم مرحلة التلوين، حتى مرحلة التجفيف.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، حرص المنصات الثقافية والإبداعية التابعة للجمعية على احتضان الموهوبين من مختلف الأعمار، وتنفيذ برامج معدة بعناية وتتناسب مع الفئات العمرية تعمل على تنمية مواهبهم الفنية، لاسيما أطفال قادرون باختلاف والعمل على دمجهم مع أقرانهم الآخرين حتى تنموا مداركهم في أجواء فنية وترفيهية وتعليمية؛ تماشيا مع سياسة الدولة حتى يصبحوا فاعلين في المجتمع.