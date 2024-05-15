قالت منظمة العفو الدولية، إن «التهجير القسري الجاري لقرابة مليونيْ فلسطيني، والتدمير الشامل لممتلكات المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة المحتل، يسلّطان الضوء على سجل إسرائيل المروّع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر لاحترام حقهم في العودة على مدى الـ76 عامًا الماضية».

وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذكرى النكبة تُحيي تهجير ما يزيد على 800,000 فلسطيني في أعقاب قيام دولة إسرائيل في عام 1948.

ونوهت أن إسرائيل هجّرت في الأيام الأخيرة أكثر من 150,000 فلسطيني قسرًا من رفح جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع تكثيفها لعملياتها البرية والجوية في المنطقة، معرّضةً آلاف الأرواح للخطر ومانعةً وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، قائلة إن «معظم الذين فرّوا هُجّروا أصلًا مرات عديدة؛ بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي لا يرحم على قطاع غزة طوال سبعة أشهر».

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن «أجيالًا من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة تعرّضوا لصدمة اقتلاعهم من أرضهم ومصادرة ممتلكاتهم عدة مرات دون أمل في العودة إلى ديارهم، ما خلّف جرحًا عميقًا في أنفسهم».

واستطردت: «من المروّع جدًا رؤية المشاهد المخيفة (لكارثة) نكبة 1948 - كما يسميها الفلسطينيون - تتكرر مع اضطرار أعداد كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم سيرًا على الأقدام بحثًا عن الأمان مرة تلو أخرى، وإقدام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المدعومين من الدولة على طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم».

وبحسب المنظمة، أُرغم الفلسطينيون على ترك منازلهم وطُردوا من أراضيهم نتيجة للصراع بين عامي 1947-1949، وضيفة: «لقد هُجّروا ورُحِّلوا بدون أي أمل في المدى المنظور بعودتهم هم أو أبنائهم أو أحفادهم. وقد لقي المصير نفسه ما يفوق 350,000 فلسطيني فرّوا بسبب حرب يونيو 1967 واحتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية».

وتبين في تقرير لعام 2022 لمنظمة العفو الدولية أن انتزاع أراضي وممتلكات الفلسطينيين القائم على التمييز يحرمهم من حقوقهم ومن ضمنها حق العودة، وهو سياسة رئيسية من سياسات نظام «الأبارتهايد» الإسرائيلي.

ونوهت روساس أن «مصير الفلسطينيين يتعرض للخطر أكثر من أي وقت مضى؛ فقد حُرموا من أراضيهم، وتعرّضوا لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في ظل احتلال وحشي، وكما واجه سكان قطاع غزة أيضًا خطر الإبادة الجماعية الوشيك ويعانون من المجاعة».

وشددت على الحاجة المتزايدة لإطلاق «صرخة مدوية» من أجل حق الفلسطينيين في العودة، وتذكير العالم بأن إسرائيل ما زالت تحرمهم من هذا الحق المشروع في انتهاك صارخ للقانون الدولي طوال أكثر من 76 عامًا.

وأشارت إلى أن «حرمان إسرائيل للفلسطينيين طيلة عقود من حق العودة هو أحد الأسباب الجذرية للصراع»، منوهة أن «تصاعد العنف خلال الأشهر السبعة الماضية، يبين ضرورة عدم التغاضي عن هذا الحق بعد الآن».

وأكدت أنه «ينبغي لأي حل مستدام وعادل لهذا الصراع أن يحترم حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الفلسطينيين في العودة، وأن يكفل العدالة وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان».

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إسرائيل باستمرار إلى تسهيل عودة الفلسطينيين، ومع ذلك لم تعترف إسرائيل حتى بحق الفلسطينيين في العودة برغم القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وفي ظل ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لمنع المزيد من التهجير القسري للفلسطينيين، وأن يغيّر وضع التهجير الدائم لجميع الفلسطينيين بتمكينهم من الممارسة الفعلية لحقهم في العودة، كذلك ينبغي لجميع الأطراف في قطاع غزة تحقيق وقف إطلاق نار فوري ومستدام، بحسب بيان المنظمة.

وأضافت إريكا جيفارا روساس أنه «في الأشهر القليلة الماضية زادت دول عديدة، من ضمنها حلفاء إسرائيل، قمعها للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وحرمت مؤيدي حقوق الفلسطينيين من الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي. يتعين على جميع الدول احترام حقوق الساعين للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين من خلال الاحتجاجات السلمية لإحياء ذكرى النكبة».

واختتمت تصريحاتها بالقول إن «استخدام معاداة السامية كأداة للتشكيك في المتظاهرين والنيل منهم أو لتجريم انتقاد سياسات دولة إسرائيل، فضلًا عن الخلط بين معاداة السامية وانتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، هما مسألتان إشكاليتان جدًا وتقوّضان الجهود التي تبذلها السلطات للتصدي لآفة معاداة السامية الحقيقية والمستمرة».

ودعت السلطات إلى إخضاع الأشخاص للمساءلة على كل من جرائم الكراهية وأي دعوة للكراهية تشكل تحريضًا على العداء أو التمييز أو العنف، بغض النظر عما إذا كانت موجهة ضد اليهود أو الفلسطينيين أو المسلمين أو غيرهم من الجماعات.