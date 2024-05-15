مصادر فلسطينية: انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب غزة

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أفادت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب غزة بعد معارك ضارية مع الفصائل الفلسطينية استمرت عدة أيام.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم عن المصادر قولها إن "جيش الاحتلال دمر مستوصف الزيتون ومدارس حسن النخال وعطا الشوا وهاشم الشوا وعين جالوت بشكل كامل خلال العدوان على حي الزيتون".

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "مواطنين يعودون لتفقد منازلهم في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بعد تراجع آليات الاحتلال".

وكان المتحدت باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أعلن، يوم الأحد الماضي، إجراء عملية عسكرية كبرى في منطقة حي الزيتون حيث تم العثور على "طريق تحت الأرض" وقتل حوالي 30 مسلحا.