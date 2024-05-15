 كامل الوزير:‏‎ ‎لم نبع أرصفة ميناء السخنة.. والمشغل العالمي يملك البنية الفوقية ‏ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كامل الوزير:‏‎ ‎لم نبع أرصفة ميناء السخنة.. والمشغل العالمي يملك البنية الفوقية ‏

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 1:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 1:22 ص

نفى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بيع أي أرصفة في ميناء السخنة، مؤكدًا أن ‏الأرض والأرصفة البنية الأساسية ملك الدولة‎.‎
وأوضح خلال لقاء لبرامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن ‏الدولة تعاقدت مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة البنية الفوقية لمدة 30 عامًا، على أن تقوم ‏الشركة بإنشاء البنية الفوقية على نفقتها الخاصة.‏
وأضاف أن الدولة ستستعيد البنية الفوقية كاملة بعد انتهاء فترة التعاقد، موضحا أن الدولة تحصل ‏على عائد 9‏‎ ‎دولارات سنويًا عن كل متر مربع، بالإضافة إلى 20 دولارًا عن كل حاوية، ‏‏9 دولارات عن كل حاوية ترانزيت‎.‎
وأشار إلى أن الشركة المشغلة تحقق ربحها من خلال تشغيل وإدارة الميناء وحركة تسليم ‏البضائع، قائلا:«هتحصل رسوم على كل حركة حاوية وهتشغل العمالة».‏
وأشار إلى زيادة مساحة ميناء السخنة بمقدار 4 مليون متر مربع تجاه المدخل الشرقي تجاه خليج ‏السويس، لافتا إلى تولي الشركات المصرية مهمة إنشاء البنية الأساسية وبناء أرصفة جديدة بطول ‏‏2.4 كيلو جديدة.‏

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