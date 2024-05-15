أبو مازن يصل المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

وصل رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة، على رأس وفد فلسطيني، للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين.

وكان في استقباله، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال سفير فلسطين لدى البحرين، طه عبد القادر، إن الرئيس سيلقي كلمة فلسطين، وسيجتمع مع عدد من القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ويرافق أبومازن، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.