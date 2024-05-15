صحة المنيا: تنفيذ الحملة القومية للقضاء على القوارض وناقلات الأمراض

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، تواصل جهودها في تنفيذ فعاليات "الحملة القومية للقضاء علي القوارض والحشرات"، وذلك ضمن خطة المديرية في الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن "الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات" بدأت يوم الأحد 12 مايو وتنتهى يوم الاثنين 20 مايو الجاري، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وذلك حفاظا على صحة المواطنين من الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.

وأوضحت الدكتورة رندا محمد خيري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وجميع أقسامها على مستوى المحافظة تنفذ أعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة والطرق الفعالة للقضاء على القوارض والحشرات داخل المدن وخارجها، وخاصة في الأماكن عالية الكثافة، مشيرةً إلى متابعة أعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض طوال أيام الحملة.