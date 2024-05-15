إصدار مذكرات وجاهية بحق قتلة منسق حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان

أصدر قاض لبناني مذكرات وجاهية بحق قتلة منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان بجرم الخطف والقتل والسرقة وتأليف عصابة والمسّ بالأمن القومي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء أن التحقيق استمر سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة، ليصدر بعدها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرات وجاهية في حقهم ، مشيرة إلى أن القاضي منصور كان قسّم الملف إلى اثنين، ومن المقرّر أن يستكمل التحقيق مع سائر أفراد العصابة الأسبوع المقبل.

وطبقا للوكالة ، تمّ سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من مخابرات الجيش، صباح أمس الثلاثاء، إلى قصر العدل في بعبدا، ووصل الجزء الأول منهم، وهم ثلاثة، وسط إجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم اغلاق دائرة القاضي منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من دخول الدائرة، ليبدأ التحقيق في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب "القوات".

وكان الجيش اللبناني أعلن في الثامن أبريل الماضي، مقتل منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان الذي خطف يوم السابع من شهر نفسه علي يد عصابة من السوريين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل في جبل لبنان.