بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة.

وقال بوتين في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) نشرت على الموقع الرسمي للكرملين: "تتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا بوتيرة سريعة، مما يدل على مناعة مستقرة في مواجهة التحديات الخارجية وظواهر الأزمات".

كما أعلن بوتين أن "الشراكة الروسية الصينية تقوم على مبادئ المساواة والثقة والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح بعضهما البعض"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "أود أن أؤكد أنها (الشراكة الروسية الصينية) كانت دائما قائمة على مبادئ المساواة والثقة، والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح بعضنا البعض، وكان هناك دور خاص ومهم في تطوير علاقاتنا قام به سياسيون حكماء وبعيدو النظر، ورجال دولة مثل، الرئيس الصيني شي جين بينج".

وكشف الرئيس الروسي أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والصين يبلغ الآن حوالي 20 تريليون روبل أو ما يقرب من 6ر1 تريليون يوان.

وقال: "سيكون من الأصح القول إن التجارة الثنائية تصل الآن إلى حوالي 20 تريليون روبل، أو ما يقرب من 6ر1 تريليون يوان. ظلت الصين شريكنا التجاري الرئيسي على مدار 13 عامًا، وقد صعدت روسيا إلى المركز الرابع في ترتيب النظراء التجاريين للصين في عام 2023".