أمسية فلكية فى متحف الطفل غدا الخميس

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أنه وفي اطار السعى نحو نشر الوعي بأهمية علوم الفضاء والثقافة الفلكية ينظم مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل " التابع للجمعية أمسية علمية فلكية بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور طه رابح.

وأشار إلى أن زوار متحف الطفل سوف يشاركون في رصد سطح القمر بفوهاته والكواكب الظاهرة في السماء يبدأ الرصد الساعة 8 مساء ليستمر على مدار ساعتين ويشرف عليه من داخل حديقة متحف الطفل الدكتور محمد الصادق من مرصد القطامية الفلكي، كما يجيب علي بعض التساؤلات للأطفال منها لماذا يختلف شكل وحجم القمر كل ليلة.

وأكد الدكتور نبيل حلمي أن الأمسية الفلكية تشمل أيضا جولات في مركز العلوم وعروض القبة السماوية المتنقلة والتي تعتبر تجربة ترفيهية تعليمية مختلفة تنقل المشاهد إلى زمان ومكان مختلفين من خلال شاشة عرض كبيرة على شكل نصف كرة.

كما تنفذ خلال الأمسية الفلكية ورشة علمية فنية ممتعة يستكشف الطفل من خلالها مراحل القمر المختلفة واسم القمر في كل مرحلة منهم، ويقوم بتصميم نموذج مصغر للفضاء بكل النجوم والكواكب.

تقام الفعالية غدا الخميس الموافق 16 مايو 2024 من الساعة الرابعة والنصف مساء، وتستمر حتي العاشرة مساء بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة