قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عرضاً موسيقياً إلى جانب فرقة في حانة زارها بالعاصمة الأوكرانية كييف، حيث قام بالعزف والغناء دعماً لنضال البلد من أجل الحرية.

وشارك ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صورة لبلينكن في الحانة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أمس الثلاثاء، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

كما أعاد ميلر نشر منشور لصحفي أمريكي يتابع بلينكن في كييف، قائلا: "أوكرانيا تدافع عن العالم الحر والعالم الحر يقف مع أوكرانيا".

ووفقاً للمنشور، غنى وزير الخارجية الأمريكية أغنية (Rockin' in the Free World)، لتكون بمثابة إشارة إلى نضال أوكرانيا من أجل الحرية.

وظهر بلينكن في فيديو متداول على مواقع التواصل، وهو يعرب في البداية عن دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، وذلك بعد اعتلائه خشبة المسرح، وبدء الغناء.

وكان من بين التعليقات على المنشور بمنصة "إكس"، أن الولايات المتحدة لم تقدم الدعم اللازم لأوكرانيا مؤخرا، بينما أكد بعض المستخدمين أن واشنطن لم تفعل شيئا من أجل حرية غزة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عُرف بدعمه القوي لكييف في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.





