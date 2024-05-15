تعرض المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان، لموقف محرج على الهواء، وذلك بعدما أصر المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، على سؤاله بشأن عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وخلال استضافته ببرنامج «Piers Morgan Uncensored»، الذي يقدمه المذيع البريطاني، قال المتحدث إن إسرائيل قضت على أكثر من 14 ألف عنصر تابع لحماس، زاعمًا وجود أكثر من 25 ألف عنصر تابع لحماس والجهاد الإسلامي في غزة.

ودفعت تلك التصريحات بيرس للسؤال عن عدد المدنيين التي تعتقد إسرائيل أنها قتلتهم في الحرب على غزة، ليرد المتحدث بأنه لا يمتلك أرقامًا دقيقة بسبب «ضبابية الحرب».

واستنكر الإعلامي تلك الإجابة، خاصة أن تل أبيب لديها معلومات حول عدد عناصر حماس الذين قتلتهم، بينما لا تعلم عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم في الحرب.

وعقب «هايمان» على كلام الإعلامي البريطاني بقوله إن بلاده تركز على «ملاحقة حماس»، ليقاطعه «مورجان» بالقول: «حرفيا ليس لديكم أدنى فكرة عن عدد المدنيين الذين قتلتموهم؟!».

واستطرد الإعلامي الشهير: «آسف للضغط عليك، هذا أمر غير عادي، فأنت متحدث رسمي باسم الحكومة الإسرائيلية وليس لديك أي فكرة عن عدد المدنيين الذين قتلتموهم! وأعتقد أنك أخبرتني للتو أنكم حذرون جدا بعدم استهداف وقتل المدنيين، ولكن إذا كنت لا تعرف عدد من قتلت، فكيف يمكنك أن تقول ذلك بهذه الثقة؟».

وجاءت إجابة المتحدث: «ليس الأمر لأنني لا أعرف، ولكني لست مخولا بإعطاء المعلومات»، ليتعجب الإعلامي من امتلاك المتحدث سلطة الإدلاء بعدد قتلى حماس فقط.

وأكمل: «هذا محض هراء، لماذا أنت مخول بإعطائي عدد الإرهابيين الين قتلتموهم ولكن ليس عدد المدنيين.. أنا لا أفهم»، ليدخل المتحدث في صمت مطبق، ويعاود الإعلامي السؤال: «هل تستطيع أن تشرح.. تريد مني أن أصدق أنك حذر للغاية بشأن عدد المدنيين الذين تقتلونهم، ولديكم سجل مثالي مذهل، ولكنك لا تعرف كم من المدنيين قتلتم؟».