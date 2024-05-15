دورات تنمية سياسية لأعضاء برلمان الشباب في دمياط

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، أولى دورات التنمية السياسية لأعضاء برلمان الشباب وبرلمان الشيوخ، وأعضاء مراكز الشباب بإدارة شباب السرو بمشاركة 70 عضوا.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم الأربعاء، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى بث روح الانتماء والولاء والمواطنة الواعية بين الشباب، وإعداد جيل واعٍ مشارك بإيجابية في الحياة السياسية.

كما يبرز البرنامج، أهمية الدورات ونجاحها في تحقيق أهدافها المنشودة، مثل تنمية الوعي السياسي لدى أكبر عدد من شباب مصر، وإعداد جيل واعٍ مشارك بإيجابية في صنع القرار، وحرية التعبير عن الرأي وقبول الآخر في إطار ديمقراطي.

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي- حسب البيان- ثلاث جلسات، جلسة عامة حول المفاهيم السياسية وتعزيز المشاركة السياسية، وتعزيز المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الدستور والقانون، والتعريف بحق الانتخاب وحق الترشيح والاستفتاء، وبيان شروط الناخب وشروط الترشح على كل المستويات، وبيان الفئات المستثناة، أو المعفاة أو المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية، وجلسة عامة حول العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وأنواع الحكومات، والعلاقة بين السلطتين في ظل النظام المصري.



وحاضر في البرنامج التدريبي الدكتور محمد حجازي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأدار اللقاء نورهان إسماعيل، رئيس قسم برلمان الطلائع بالمديرية.



