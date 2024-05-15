 رئيس وزراء سنغافورة يتولى منصبه محذرا من عالم يسوده مزيد من العنف - بوابة الشروق
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رئيس وزراء سنغافورة يتولى منصبه محذرا من عالم يسوده مزيد من العنف

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 11:55 م

أدى لورانس وونج اليمين الدستورية كرابع رئيس وزراء في سنغافورة، مساء اليوم الأربعاء ، حيث حذر من أن بلاده الرائدة التي تعتمد على التجارة، يمكن أن تواجه اضطرابات من تفاقم التوترات الجيوسياسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وونج - 51 عاما يتولى منصبه في ظل تزايد المخاوف في سنغافورة من أن تزايد تكاليف المعيشة وتوتر العلاقات الأمريكية الصينية والحروب في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، يمكن أن يضع الاقتصاد السنغافوري في موقف ضعيف.

وقال وونج في أعقاب اداء اليمين:"إن القوى العظمى تتنافس لتشكيل نظام عالمي جديد لا يزال غير معروف، ويجب أن نعد أنفسنا لهذه الحقائق الجديدة والتكيف مع إجراءات أكثر خطورة وعالم أكثر عنفا".


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