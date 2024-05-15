احتفال شعبي بالبطل الأوليمبي كيشو في مسقط رأسه في الإسكندرية

أقام أهالي منطقة اللبان بالإسكندرية، مساء أمس احتفالا شعبيا بالبطل الأوليمبي محمد إبراهيم "كيشو" ابن منطقة اللبان، والذي تأهل لدورة الألعاب الأوليمبية في باريس.

واحتفل أهالي المنطقة الشعبية بالبطل كيشو وعائلته، وسط فرحة كبيرة بفوز البطل والتأهل لأوليمبياد باريس، وشارك فى الاحتفالية المهندس البديوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد كبير من القيادات الشعبية والسياسية باللبان.

وخلال الحفل عبر البطل الأوليمبي محمد إبراهيم "كيشو"، غن شكره لكل المشاركين في الاحتفالية وأيضا أهالي اللبان مسقط رأسه، مضيفا أنه لابد من استكمال طريق الانتصار وتحقيق إنجاز أكبر حتى يفرح أهله ومصر كلها، مؤكدا أن المصريين قادرين على تحقيق الهدف ولا يعرفون اليأس ولا يستسلمون للهزيمة.

وقال المهندس البديوي السيد، عضو مجلس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك العديد من الأبطال من الإسكندرية رفعوا رأس مصر عاليا في البطولات العالمية، والبطل كيشو قدوة ومثل يحتذى به من الشباب المصري في تحدي الصعاب والتغلب عليها، وجميعا نفتخر به.