 إسماعيل هنية: طوفان الأقصى مقدمة التحرير والاستقلال.. والاحتلال يصارع من أجل البقاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسماعيل هنية: طوفان الأقصى مقدمة التحرير والاستقلال.. والاحتلال يصارع من أجل البقاء

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 10:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 10:04 م

ألقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كلمة مساء الأربعاء، بمناسبة ذكرى النكبة.

وقال هنية في كلمته: «تحل بنا اليوم الذكرى السادسة والسبعون لنكبة فلسطين، تلك النكبة التي عاشها آباؤنا وأجدادنا عندما هاجمتهم العصابات الصهيونية في قراهم ومدنهم الآمنة وأجبرتهم بقوة السلاح ورعب المذابح والمجازر على الهجرة إلى شتى أصقاع الأرض».

وأضاف: «تمر بنا هذه الذكرى بينما شعبنا يخوض معركة طوفان الأقصى مقدمة التحرير والاستقلال بإذن الله، ويمرّغ أبطالنا أنف المحتل في التراب، ويؤكدون بأن زواله عن أرضنا حتمية قرآنية وحقيقة تاريخية، وأن أكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون قد انتهت وإلى الأبد».

وتابع: «هم أرادوها نكبة تقضي على الشعب الفلسطيني وتنهي قضيته المقدسة، فإذا قضية فلسطين حاضرة قوية في وعي شعبنا وأمتنا وأحرار العالم ولم تطوها سنوات النكبة واللجوء، وإذا بشعبنا تحمل أجياله المتعاقبة الراية في كل زمان ومكان».

وذكر أنه بعد ٧٦ عاما من نكبة الشعب الفلسطيني، لا يزال الاحتلال يعيش الرعب وخطر الوجود ويصارع بكل وحشية من أجل البقاء بينما ينادي أحرار العالم بالنداء العظيم "الحرية لفلسطين".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني أسقط كل المؤامرات وأجهض كل المخططات الماكرة الخبيثة، وثبت وصمد في كل مكان.

وتابع: «صمد أهل القدس في أكناف بيت المقدس ورابطوا في المسجد الأقصى ووقفوا في وجه كل محاولات التهويد على مدى ٧٦ عاما، وصمد أهلنا في الـ٤٨ في مدنهم وقراهم وتمسكوا بهويتهم وعَلَمهم رغم محاولات التذويب والاحتواء، وثبت الفلسطيني في الضفة الشماء يقاوم».

وأكد أن محاولات المستوطنين البائسة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإقامة مستعمرات «زائلة»، متابعا: «إذا بجيش المحتلين ومستوطنيه يعيشون في رعب دائم أمام العمليات البطولية لشباب الضفة الأبطال».


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