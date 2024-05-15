أصيب عامل في محافظة الدقهلية بطعنة نافذة بالصدر من الناحية اليسرى، جراء مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع صديقه بقرية الخليج مركز المنصورة، وذلك بسبب العمل، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بعد فراره هاربًا.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة العام، بوصول المدعو "أحمد .أ.ع"، 37 عاما، ومقيم قرية الخليج دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى "ادعاء تعدٍ".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب بالمستشفى اتهم المدعو "رمضان.ص.م.ع"، 33 عاما، مقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة مطواة بحوزته، وإحداث إصابته حال تقابلهما بالقرية محل إقامتهما؛ لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.