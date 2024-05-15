طلاب كلية لندن للاقتصاد يعتصمون دعما لفلسطين

بدأ طلاب كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، اعتصاما في مبنى مارشال التابع للكلية دعما لفلسطين واحتجاجا على تعاون الكلية مع شركات إسرائيلية.

وقال طالب الدراسات العليا والمتحدث باسم الجالية الفلسطينية، إيثان تشو لوكالة الأناضول، الثلاثاء، إنهم أعدوا تقريرا من 116 صفحة يكشف عن علاقات الكلية مع الشركات المتعاونة مع إسرائيل، والشركات في المستوطنات اليهودية، ومنتجي وبائعي الوقود الأحفوري، ومصنعي الأسلحة.

وأشار إلى أن الكلية تتلقى نحوا من 485 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) من التبرعات، "تنفق منها ما يقرب من 80 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على الجرائم ضد الفلسطينيين والوقود وشركات الأسلحة ومموليها".

وأكد أنهم بدؤوا الاعتصام في مبنى مارشال مطالبين بإنهاء علاقات كليتهم مع الشركات الإسرائيلية.

وأوضح أنهم كانوا يحاولون الاجتماع مع إدارة الكلية منذ أكتوبر الماضي ، لكن مطالبهم قوبلت في الغالب "بالبيروقراطية والصمت".

ومنذ أبريل الماضي، ينظم طلاب وأكاديميون في جامعات بدول عديدة، بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والهند، فعاليات تطالب بإنهاء الحرب على غزة ووقف أي دعم أو تعاون مع إسرائيل.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.