الإحصاء: أكثر من 23% من الأفراد عالميا يعيش في أحياء فقيرة بالمناطق الحضرية

• 2% من سكان العالم بلا مأوى.. ويعيش 20% آخرون في مسكن غير لائق

كشف الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، ، أنه يعيش أكثر من 23% من الأفراد على الصعيد العالمي في أحياء فقيرة في المناطق الحضرية.

وأضاف الإحصاء، أن التقديرات تشير إلى أن النمو بنسبة 1% في سكان الحضر، يزيد من حدوث الأحياء الفقيرة بنسبة 5.3% في منطقة آسيا الوسطى و2.3% في إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك 2% من سكان العالم بلا مأوى، ويعيش 20% آخرون في مسكن غير لائق.

وبحسب الإحصاء، فإنه بحلول عام 2030 سيكون ما يقرب من 12% من سكان العالم يبلغ 65 عامًا فأكثر، وذلك وفقا لبيانات الأمم المتحدة، موضحا أن متوسط طول العمر على مستوى العالم سيصل إلى حوالي 77.2 عامًا بحلول عام 2050.

ويحتقل باليــــوم العالمي للأسرة، في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية. يعكس اليوم الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر ودورها في التنمية. ويتم الاحتفال هذا العام تحت موضوع “الأسر وتغير المناخ".