رئيس المحكمة الدستورية الألمانية يدعو إلى الحذر في اللجوء إلى إجراء حظر الأحزاب

دعا رئيس المحكمة الاتحادية الدستورية الألمانية شتيفان هاربارت، إلى الحذر في اللجوء إلى إجراء حظر الأحزاب.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الصادرة غدا الخميس، قال هاربارت في كارلسروه: "أكدت المحكمة الاتحادية الدستورية دائمًا أن حظر الأحزاب ليس سوى الملاذ الأخير تماما، أي أنه الوسيلة الأخيرة التي يمكن اللجوء إليها. لا ينبغي ببساطة إسكات أي رأي سياسي لأنه لا يروق للحاكمين".

وأوضح رجل القضاء، أن عدد الأحزاب التي تم حظرها خلال تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية الممتد عبر 75 عاما لم يزد عن حزبين مشيرا إلى أن هذا الأمر مضى عليه وقت طويل.

وأضاف: "تمكنا في هذا الصدد من إدارة الأمور بشكل جيد على أية حال منذ نهاية سنوات الخمسينيات دون استخدام الحق في حظر الأحزاب، على الرغم من أن لهذه الأداة بالطبع تأثير وقائي أيضا".

وردا على سؤال عن سبب عدم الاستعانة بإجراء حظر الأحزاب في دول ديمقراطية أخرى مثل إنجلترا والولايات المتحدة، قال هاربارت إن ألمانيا لأسباب تاريخية لجأت إلى هذا الإجراء "الذي يمثل عنصرًا مهمًا في الديمقراطية المنيعة.

وأضاف هاربارت الذي يترأس المحكمة والدائرة الأولى بها أنه يجب أيضا النظر في الدور المختلف للأحزاب، ففي الولايات المتحدة، تحظى الأحزاب بأهمية أقل من تلك التي تحظى بها عندنا، وهو أمر مشابه لما في فرنسا.

ورأى هاربارت أن الأحزاب الاتحادية الألمانية تعد على صعيد المقارنة الدولية، أقوى مما هي عليه في معظم البلدان الأخرى. لذلك فإن القدرة التهديدية التي يمكن أن يطورها حزب معادٍ للدستور في ألمانيا أكبر مما هي عليه في أنظمة سياسية أخرى.

وأوضح هاربارت، أنه من الناحية القانونية، يحق للأشخاص في ألمانيا أن يقولوا الكثير لافتا إلى أن هذا النطاق لم يصبح أضيق في السنوات الأخيرة.