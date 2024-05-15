وزير الخارجية يستنكر تصريحات نظيره الإسرائيلي: نرفض سياسة لي الحقائق والتنصل من المسئولية

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أولوية مصرية منذ اللحظة الأولى».

واستنكر في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الأربعاء، تصريحات نظيره الإسرائيلي المطالبة بإعادة فتح معبر رفح، وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة.

وأكد رفض مصر القاطع لسياسة «لي الحقائق والتنصل من المسئولية» التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن «إسرائيل المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا».

ونوه أن «السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية في محيطه، السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات».

وطالب إسرائيل بالاضطلاع بمسئولياتها القانونية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها.