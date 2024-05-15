محافظ دمياط تفتتح الوحدة الصحية بالجبالية بكفر البطيخ

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بإزاحة ستار مشروع الوحدة الصحية بالجبالية بمركز كفر البطيخ، وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن الدكتورة منال عوض، تفقدت مبنى الوحدة الذي تم إنشاؤه حديثا، وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، حيث يضم عيادات تخصصية لتقديم خدمات طب الأسرة وتنظيم الأسرة وعيادة للأسنان و معمل تحاليل، بالإضافة إلى عيادات مبادرات « 100 مليون صحة» وصيدلية، واستمعت الدكتورة منال عوض إلى شرح تفصيلي عن خطة تشغيل الوحدة لتقديم خدمات الرعاية الأساسية للمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.

و أكد الدكتور السيد عبد الجواد، على حرص المحافظة و وزارة الصحة على النهوض بالقطاع الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية و الطبية، المقدمة للمواطنين بكافة المناطق على مستوى المحافظة، مؤكدا على أن هذا القطاع يمثل أهم الأولويات لدى الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطن وتوفير حياة كريمة