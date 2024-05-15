إنقاذ 10 من موظفى شركة لتعدين النحاس بالهند ومحاولات مستمرة لإنقاذ 5 آخرين

نجحت فرق الدفاع المدنى الهندية صباح اليوم الأربعاء فى إنقاذ عشرة من أعضاء فريق للتفتيش على العاملين بشركة هندوستان كوبر المحدودة للتعدين الهندية، كانوا قد حوصروا مع باقى أعضاء الفريق البالغ عددهم خمسة عشر مسؤولا وذلك في منجم لتعدين النحاس بمنطقة "نيم كا ثانا" بمدينة جايبور عاصمة ولاية راجستان الهندية منذ الليلة الماضية.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا " الهندية عن مصادر الشرطة القول إن فريقا للتفتيش يضم 15 مسؤولا من شركة القطاع العام حوصروا في المنجم ليلة أمس الثلاثاء عندما سقط الصندوق المستخدم لنقل الأفراد داخل نفق عمودى بالمنجم بعد أن انقطع أحد الحبال المستخدمة فى رفع الصندوق.

وأوضحت الوكالة أن رجال الإنقاذ يواصلون العمل من أجل إخراج المسئولين الخمسة الباقين الذين مازالوا محاصرين داخل المنجم.