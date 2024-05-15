المطارات الألمانية تتوقع استقبال مليوني راكب إضافي خلال بطولة يورو 2024

تتوقع المطارات الألمانية، استقبال حوالي مليوني مسافر إضافي بسبب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المزمع انطلاقها في ألمانيا في الشهر المقبل.

وأفادت الرابطة الاتحادية للمطارات الألمانية (ايه دي في) في برلين اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر تنظيم أكثر من 500 رحلة إضافية في المطارات على خلفية البطولة.

وتنطلق البطولة يوم 14 يونيو المقبل، وستقام في عشرة ملاعب في ألمانيا.

وبحسب الرابطة، فإن 21 فريقا من أصل 24 فريقا مشاركا سيتوجهون إلى ألمانيا عن طريق الجو.

ومن المنتظر أن يكون المنتخب الألباني أول الفرق وصولا حيث من المتوقع أن يصل إلى مدينة دورتموند في الثامن من الشهر المقبل.