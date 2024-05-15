جهاد جريشة: هدف سيراميكا الملغي في شباك بيراميدز صحيح 100%

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في شباك بيراميدز، سليم 100%، والغاء الهدف غير صحيح.

وتابع جريشة في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة النهار: "لا أعلم سبب إلغاء الهدف من جانب الحكم، وقد يكون سقوط اللاعب أوهمه بوجود خطأ ولكن هناك فيديو، والخطأ أثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر وبالتالي هو خطأ كارثي".

وأضاف جهاد جريشة: "لا بد من التحدث من لجنة التحكيم بضرورة التحدث مع الحكام بعدم إلغاء أي هدف إلا في حالة وجود تأكد من وجود خطأ، لأن القرار أثر على نتيجة المباراة".

واستطرد: "بيراميدز استحق ركلة جزاء ضد سيراميكا كليوباترا بعد انفراد ماييلي بالمرمى وكان هناك إعاقة واضحة، ومحمود وفا من الحكام الجيدين، ولكن أتفق مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز في ضرورة تعيين حكام دوليين".

واختتم: "لا أعلم سبب تكرار الأخطاء من الحكام مع وجود تقنية الفيديو، بالرغم من تلك التقنية جاءت لإلغاء الأخطاء ولكن ما أراه أن الأخطاء تزيد".