 قصف إسرائيلي على قطاع غزة يسفر عن سقوط 5 شهداء وإصابة آخرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قصف إسرائيلي على قطاع غزة يسفر عن سقوط 5 شهداء وإصابة آخرين

غزة- قنا
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 1:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 1:35 م

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم، في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء استهداف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال مجموعة فلسطينيين شمال منطقة الدعوة شمال شرق النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 فلسطينيين ارتقوا بقصف الاحتلال المدفعي صوب مجموعة من الفلسطينيين في منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.


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