محافظ جنوب سيناء: إنشاء 16 مزرعة بالمحافظة يحولها إلى سلة غذائية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جهاز تعمير سيناء غزا الصحراء، وحقق نجاحات كثيرة على أرض الواقع من خلال إنشاء المزارع النموذجية التي باتت الآن مصدرًا أساسيًا لتوفير كل المحاصيل الزراعية بمدن المحافظة، مؤكدًا أن هذه المحاصيل عالية الجودة؛ ما يتيح فرص تصدير الفائض منها.

وأكد المحافظ، خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، المزرعة النموذجية بتجمع نسرين التابع لمدينة أبو رديس، اليوم الأربعاء، أن الـ16 مزرعة النموذجية التي جرى إنشاؤها بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين بدو سيناء، وتوفير فرص عمل لهم، والاتجاه نحو تحويل جنوب سيناء إلى سلة غذائية، والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتوفرة داخل صحراء جنوب سيناء، إضافة إلى الاستفادة من المياه التي يجري تخزينها في البحيرات الصناعية الخاصة بمشروعات الحماية من أخطار السيول.

وأوضح "فودة"، أن مزرعة نسرين بوادي مكتب التابع لمدينة أبو رديس تعد نموذجًا لتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، وتحول الصحراء إلى جنة خضراء بسواعد أبنائها.

من جانبه قال العميد تامر عفت، مساعد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن المزرعة أقيمت على مساحة 42 فدانًا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتضم زراعات مكشوفة بواقع 500 شجرة زيتون، و200 شجرة ليمون، و700 شجرة جوافة، و400 شجرة تين، و250 شجرة مشمش، و4 آلاف شجرة مانجو، و1500 شجرة نخيل برحي الذي يعد من أجود أنواع النخيل، و500 شجرة موالح على المشايات.

وأضاف أن المزرعة تضم أيضًا حوض استراتيجي لتخزين المياه، حوض سمك بطاقة 6 أطنان في الدورة الواحدة، وحظيرة أغنام وماعز على مساحة 1.5 فدان، وبئر مياه بطاقة 30 مترًا مكعبًا يوميًا.

وأشار إلى أن إنتاجية المزرعة من هذه المحاصيل عالية جدًا يجري تخصيص حصة منها لصالح القبائل البدوية القاطنة بالمنطقة، وبيع الفائض داخل المنافذ التابعة لجهاز التعمير لمواطني المحافظة بأسعار مخفضة.



وحضر جولة المحافظ كل من اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، والعميد تامر عفت، مساعد رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء شريف محمد، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، والعميد سامح متولي، رئيس مدينة أبو رديس، ولفيف من القيادات التنفيذية.