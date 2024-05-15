معلول: هدفنا العودة من تونس بنتيجة إيجابية أمام الترجي

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تحدث علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي على الملعب الأوليمبي في رادس، يوم السبت القادم، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: «كل مباراة نهائية يكون لها أحكام، وصحيح الأهلي فاز بمباريات كثيرة في الفترة الأخيرة، ولكن يبقى النهائي دائما خارج التوقعات».

وأضاف: «الأفضل ينتصر دائما في المباراة، ولاعبو الأهلي لديهم خبرات ونرغب في الخروج من مباراة تونس بنتيجة جيدة».