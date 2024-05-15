• 35% من تكاليف إنشاء القطار الكهربائي السريع بالعملة الأجنبية.. و65% بالجنيه المصري

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات، إن 35% من تكاليف إنشاء القطار الكهربائي السريع بالعملة الأجنبية، مقابل 65% بالجنيه المصري.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الأربعاء، أن التكاليف التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية تشمل القطار والأنظمة.

وأوضح أن هذا الأمر يساهم في تشكيل خبرات لدى الشركات المصرية، لافتًا إلى مساهمة هذه المشروعات في نهضة القطاعات الصناعية المغذية في ظل الاعتماد عليه في الكثير من مراحل التنفيذ.

وضرب مثالا على ذلك بمصانع كراسي الأتوبيسات والقطارات، التي تحقق طفرات ليس فقط على صعيد الإنتاج المحلي، لكنها تُصدِّر منتجاتها إلى دول أوروبية مثل المجر وإسبانيا.

وأكد أن صناعة الزجاج حققت كذلك طفرات كبيرة وتتضمن تصديرا للخارج، موضحًا أن ثمار هذا الأمر تتحقق بعد الاهتمام بإنشاء المصانع في هذا المجال.

وذكر أن التعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ هذه المشروعات القومية يساهم في تشكيل خبرة كبيرة للشركات المصرية في هذه القطاعات.