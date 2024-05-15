محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف العمل للانتهاء من تطوير الممشى السياحي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، استمرار العمل في المرحلة الثانية من إنشاء "ممشى بورسعيد السياحي"، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الممشى السياحي، والذي يُجرى تطويره على مرحلتين، وذلك بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن أعمال التطوير في المرحلة الثانية تعد استكمالاً لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور. وشدد على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل شمال إفريقيا ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

ووجه المحافظ الجهات التنفيذية بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.