رئيس جهاز دمياط الجديدة: إنهاء ملاحظات الاستلام النهائي لمحطة مياه الشرب

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محطة مياه الشرب والتي تعمل بطاقة 173 م3 / اليوم، والمأخذ المغذي للمحطة من نهر النيل، والمغذية لمدينة وميناء دمياط الجديدة والمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

وأوضح خلف الله، في بيان له اليوم، أنه خلال جولته التفقدية، قام بمتابعة أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير محطة المياه وأعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية وإنهاء ملاحظات الاستلام النهائي لعملية المرحلة الثانية لمحطة المياه للوقوف علي القدرات الاستيعابية والتشغيلية للمحطة.

ووجه رئيس الجهاز مديري الإدارات التنفيذية المعنية في الجهاز، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة لسكان المدينة بأعلى جودة وكفاءة، وتحقيق الاستفادة القصوى من كامل قدرة محطة المياه لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة.

كما قام رئيس الجهاز ومرافقوه، بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والمرافق ، والاستلام النهائي لمحطة شرق القرى السياحية ضمن عملية مرافق القرى السياحية بالمدينة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.