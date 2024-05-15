اليوان الصيني يوقف تراجعه أمام الدولار ويسجل ارتفاعا طفيفا

نجح اليوان الصيني في وقف تراجعه أمام الدولار منذ مطلع الأسبوع الحالي وسجل اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا أمام العملة الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن اليوان ارتفع اليوم بمقدار 4 بيب أمام الدولار ليسجل 1049ر7 يوان مقابل 1053ر7 يوان أمس بعد تراجعه يوم الاثنين الماضي بمقدار 19 بيب وأمس بمقدار 23 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

في الوقت نفسه أبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على وتيرة ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي المستمرة منذ أسابيع حيث ضخ اليوم الأربعاء مجددا ملياري يوان (48ر281 مليون دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، وهي نفس الكمية التي ضخها بصورة شبه يومية طوال الأسابيع الماضية وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.