الصين تعاقب خمسة محللين سياسيين تايوانيين للضغط على الرئيس المقبل

أعلنت الصين أنها سوف تفرض عقوبات على خمسة محللين سياسيين تايوانيين، وسوف تطرح قانونا لمعاقبة "الانفصاليين"، وهي خطوات تهدف لزيادة الضغط على الرئيس المقبل لاي تشينج-تي قبل أيام من تنصيبه.

وقال تشين بينهوا المتحدث باسم الإدارة الحكومية الصينية المعنية بشؤون تايوان، في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء، إن تصريحات المحللين السياسيين "خدعت بعض الأشخاص في الجزيرة وحرضت على العداء والمواجهة بين شطري مضيق تايوان وتسببت في إيذاء مشاعر المواطنين على الجانبين".

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يظهر هؤلاء الخمسة بانتظام في البرامج الحوارية السياسية في الجزيرة التي تعهدت بكين بالسيطرة عليها يوما بالقوة إذا تطلب الأمر.

تعد تحركات بكين إشارة مبكرة على أن علاقاتها مع لاي تشينج-تي، وهو حاليا نائب الرئيس سوف تكون مشحونة مثلما كانت في عهد الرئيسة تساي إينج-وين على مدار السنوات الثماني الماضية.

ويؤدي لاي تشينج-تي اليمين الدستورية رئيسا مقبلا لتايوان يوم الإثنين القادم.